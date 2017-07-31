تراجع أرباح "دبي للاستثمار"الفصلية 14% لـ190 مليون درهم

تراجعت أرباح "دبي للاستثمار" بـ14% في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 190 مليون درهم.

وجاءت أرباح الشركة دون التوقعات البالغة 250 مليون درهم.

وتراجعت أرباح الشركة بـ7% في النصف الأول من العام لتبلغ 480 مليون درهم.

يشار إلى أن دبي للاستثمار حققت أرباحاً غير متكررة في النصف الأول من العام الماضي بلغت 186 مليون درهم.

من ناحية أخرى، وقعت شركة "دبي للاستثمار العقاري" التابعة لـ"دبي للاستثمار" اتفاقية تمويل بقيمة 1.1 مليار درهم مع "أبوظبي الأول" و"أبوظبي التجاري"، لتمويل مشروع "تلال مردف".