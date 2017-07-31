تراجع أرباح "سدافكو" الفصلية 5% إلى 77.2 مليون ريال

انخفضت أرباح الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، التي تعمل في مجال إنتاج الحليب طويل الأجل والعصائر والأيس كريم إلى 77.2 مليون ريال بنهاية الربع الأول المنتهي فى يونيو 2017 بنسبة قدرها 5%، مقارنة بأرباح 81.4 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى الانخفاض في المبيعات، مما أدى لتحقيق مجمل ربح بنسبة 38.7% من صافي المبيعات وصلت إلى 175مليون ريال، مقارنة بنسبة 40.04% لنفس الربع من العام السابق، مع تحقيق عائد من انخفاض المواد الخام الأساسية للربع.

بينما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع السابق إلى التحكم في مصاريف البيع والتوزيع والزيادة في المبيعات بنسبة 1.2%. غير أن مجمل الربح تأثر سلباً حيث حقق نسبة 38.7% مقارنة بنسبة 41.3% نتيجة للزيادة في تكلفة المواد الخام مقارنة بالربع السابق.