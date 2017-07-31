قفزة في أرباح "معادن" الفصلية 108% لـ356 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، بنسبة 108.1% إلى 356.4 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ 171.2 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وفي النتائج نصف السنوية، نمت أرباح "معادن" بنسبة 72.9% إلى 632 مليون ريال، مقارنة بـ365.5 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 17% نتيجة لزيادة الكميات المباعة من الذهب والأمونيا والأسمدة الفوسفاتية، وارتفاع متوسط السعر المحقق للألمنيوم بحوالي 24% والأسمدة الفوسفاتية بحوالي 7% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وقد تحسن صافي الربح من مبادرات الشركة المستمرة في خفض التكاليف، والتي أدت إلى خفض مصاريف البيع والتسويق والتوزيع بحوالي 18% بالإضافة إلى زيادة الحصة في صافي دخل مشروع مشترك (شركة معادن وباريك للنحاس).