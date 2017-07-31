الرميح: نستعد لخصخصة أجزاء من مشاريع القطارات بالسعودية

قال الدكتور رميح الرميح، رئيس هيئة النقل العام ورئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، إن المؤسسة تعمل حالياً على خصخصة أجزاء من مشاريع القطارات بالسعودية.

وأكد في حديث له مع صحيفة "الاقتصادية" أنه يتم العمل حالياً على تنفيذ استراتيجية الخطوط الحديدية التي تستهدف رفع قيمة الاستثمارات الخاصة بتطوير شبكة الخطوط الحديدية بحلول 2040 إلى 200 مليار ريال.

وأشار الرميح إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل في سبتمبر المقبل في الرياض للاطلاع على مرئيات القطاع الخاص والفرص الاستثمارية في الخصخصة، وذلك تمهيداً لتلك الخطوة.

وأوضح أن مشروع الجسر البري الذي يربط بين الرياض وجدة والدمام بالجبيل سيطرح من ضمن الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.