"سعودي أوجيه" تخرج نهائيا من السوق السعودي اليوم

قالت صحيفة "عكاظ"، نقلاً عن مصدر لها، إن شركة "سعودي أوجيه" أعلنت في تعميم على موظفيها عن خروجها من السوق السعودي بشكل نهائي وكامل، اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق لـ31 يوليو.

وأوضح مصدر الصحيفة أن شركة السعودية للكهرباء ستوقف خدماتها عن شركة "سعودي أوجيه" اعتبارا من اليوم.

وأشار إلى أن الشركة لم تكن تملك سوى 3 عقود لمشاريع مازالت مدتها مفتوحة، وهي عقد تشغيل وصيانة لمدة 15 عاما لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومشروع بناء قصر خادم الحرمين الشريفين في طنجة، إلى جانب مشروع بناء في مشاعر منى، مبينة أنه تم التعاقد مع شركات أخرى لإدارتها.

وحول مستحقات العاملين السعوديين والأجانب في "سعودي أوجيه" قال المصدر إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أكدت للموظفين أن صرف المستحقات غير مؤكد حتى الآن، لعدم وجود أصول للشركة حاليا.

وأشار إلى أن الموظفين الأجانب وكلوا محامين لمتابعة مستحقاتهم، بينما طلبت وزارة العمل من السعوديين رفع قضية على الشركة لدى محامي الوزارة.