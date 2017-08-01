العبار: إعمار ستنافس على مشاريع العاصمة الإدارية لمصر

كشف محمد العبار، رئيس شركة إعمار للتنمية، عن الاتجاه لضخ استثمارات جديدة في مصر عبر الوحدة المصرية إعمار مصر، مشيراً إلى أنه سيتم التقدم لعدد من المناقصات التي أعلنتها وزارة الإسكان المصرية مؤخرا لتنفيذ مشروعات عقارية في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

وأكد العبار في تصريحات لـ"العربية" أن القطاع العقاري في مصر واعد ويتسم بالنمو، موضحا أنه سيتم زيادة محفظة الأراضي التي تمتلكها شركة إعمار مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك أيضا اهتماما كبيرا بأعمال شركة أمريكانا التي تشهد نشاطا كبيرا في مصر، وهناك خطط للتوسع في هذا القطاع أيضا.