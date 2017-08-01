"مطارات الرياض" و"أوبر" توقعان اتفاقية لنقل المسافرين

وقعت شركة "مطارات الرياض" أمس الثلاثاء، وشركة "Uber" لخدمات حجز السيارات عبر التطبيقات الذكية، اتفاقية لنقل المسافرين من وإلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، كأول اتفاقية من نوعها لشركة أوبر في مطارات المملكة.

وكشف صالح الرشيد، الرئيس التنفيذي لشركة "مطارات الرياض"، أنه وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن السائقون المستخدمون لتطبيق "أوبر" وبصورة رسمية وآمنة، من نقل الركاب من أمام بوابات الوصول والمغادرة في جميع صالات مطار الملك خالد الدولي، عبر مواقف خصصتها شركة "مطارات الرياض" لسائقي أوبر أمام الصالات الثلاث 1،2، و5.

وأضاف الرشيد أن هذه الاتفاقية مع شركة "أوبر" تأتي في إطار توجه "مطارات الرياض" نحو تطوير الشراكات المميزة، والتي من شأنها تعزيز تجربة المسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي، وتقديم خدمات مميزة لهم بما يواكب توقعاتهم ويرضي تطلعاتهم.

من جانبه، صرح الأستاذ زيد هريش مدير عام شركة "أوبر" في المملكة العربية السعودية عن سعادته بالإعلان عن هذا التعاون مع مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مشدداً على أن هذه الاتفاقية تبرز التزام الشركة بتقديم وسيلة نقل آمنة وموثوقة إلى كل مكان، وللجميع، وتتماشى مع توجه المملكة نحو عقد شراكات مع مؤسسات مستقبلية التوجه مثل "أوبر"، مضيفاً أن الشركة تتطلع إلى المزيد من هذه الشراكات في المستقبل القريب، وإلى توفير وسائل نقل آمنة وموثوق بها وبأسعار معقولة بكبسة زر واحدة للآلاف من المسافرين في جميع أنحاء المملكة".

يذكر أن شركة "مطارات الرياض" التي تتولى حالياً إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، تعتزم ضمن خططها نحو تطوير المطار، إطلاق حزمة من الخدمات التي من شأنها التيسير على المسافرين، وتعزيز تجربتهم بتقديم خدمات مميزة لهم.