"معادن وعد الشمال" توقع اتفاقيتي تمويل بملياري ريال

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن توقيع شركتها التابعة (معادن وعد الشمال للفوسفات) اتفاقيتي تمويل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل إنشاء مصانع المشروع، حسب خطة التمويل لمشاريع شركة معادن وعد الشمال للصناعات الفوسفاتية بملياري ريال، أي ما يعادل 560 مليون دولار أميركي.

وخصصت الشركة القرض الأول بمبلغ 1200 مليون ريال لتمويل إنشاء مصنع حامض الفوسفوريك ومصنع تركيز خام الفوسفات في مدينة وعد الشمال، وسيتم سداده على أقساط نصف سنوية بعدد 24 قسطا لمدة 12 سنة.

أما القرض الثاني بمبلغ 900 مليون ريال لتمويل إنشاء مصنع الأمونيا برأس الخير وسيتم سداده على أقساط نصف سنوية بعدد 20 قسطاً لمدة 10 سنوات.

وسيتم تقديم ضمانات من الشركاء، بحسب حصصهم في ملكية (شركه معادن وعد الشمال للفوسفات) لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي، كما سيتم رهن أصول تلك المصانع لصالح الصندوق.

الجدير بالذكر أن شركة معادن وعد الشمال للفوسفات مشروع مشترك بنسبة 60% لشركة معادن و25% لشركة موزاييك و15% للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).