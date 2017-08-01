4 ابتكارات سعودية تحسن أداء الطائرات وتحمي البيئة

نجحت مجموعة سعودية متخصصة في مجالات تقنية الطيران والخدمات المساندة المتخصصة، في التوصل إلى تصميم تقني يحسن أداء أجنحة الطائرات، ويقلل استهلاك الوقود، ويخفض الانبعاثات الكربونية للطائرات، من خلال أبحاث واختبارات المحاكاة الحاسوبية على عدد من طائرات إيرباص وبوينغ، قدمت على إثره أربعة طلبات براءة اختراع دولية لحماية الحقوق الفكرية، وفقا لما نقلته صحيفة "عكاظ".

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة ماز، المهندس محمد الزير: يحسّن التصميم الجديد مستويات أداء الطائرات، ويقلل تكاليف التشغيل، ما يجعل التصميم فرصة متميزة لشركات تصنيع الطائرات لزيادة كفاءة أدائها، مشيرا إلى أن نتائج الأبحاث فاقت المعدلات المتعارف عليها عالميا، بشهادة مركز الطيران والفضاء الألماني (دي إل آر) الذي أكد صحة نتائج الأبحاث والاختبارات السعودية.

يذكر أن شركات صناعة الطائرات تعمل جاهدة على تخفيض نفقات التشغيل. وتعد تكلفة الوقود من أهم تكاليف تشغيل الطائرات، كما أنه خلال السنوات الماضية قامت بعض الدول بفرض ضريبة الكربون، بحيث تدفع شركات الطيران ضريبة إضافية تتناسب مع الانبعاث الكربونية من طائراتها.