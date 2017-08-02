ارتفاع أرباح "الرياض ريت" للنصف الأول لـ9.53 مليون ريال

ارتفعت أرباح "صندوق الرياض ريت"، الذي يعد أول صندوق عقاري تم إدراجه في السوق السعودي، إلى 9.53 مليون ريال (0.19 ريال/ للوحدة) بنهاية النصف الأول 2017، مقارنة بأرباح قدرها 3.16 مليون ريال عن نفس الفترة من العام 2016.

وأرجع الصندوق سبب ارتفاع صافي الربح خلال النصف الأول لعام 2017م مقارنة مع النصف الأول لعام 2016م إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات نتيجة نمو نسبة إشغال العقارات التي تم الاستحواذ عليها في عام 2016م والاستحواذ على عقارات جديدة خلال الفترة من يونيو 2016م إلى يونيو 2017م وهي فندق أسكوت التحلية جدة ومجمع فيفيندا ومركز ذي ريزدنس.

وبلغ إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول 2017 م 16.9 مليون ريال مقابل 9.1 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 86.4% نتيجة انعكاس إيرادات العقارات التي تم الاستحواذ عليها خلال 2016م ونمو نسبة إشغال العقارات التي تم الاستحواذ عليها في عام 2016م، والإيرادات الجزئية للعقارات التي تم الاستحواذ عليها خلال عام 2017م .

كما بلغت قيمة صافي الأصول حسب القيمة السوقية 511.4 مليون ريال سعودي أو ما يعادل 10.23 ريال سعودي للوحدة. بلغت قيمة الأرباح المحققة من العمليات التشغيلية (Funds From Operation ) حوالي 13 مليون ريال سعودي أو ما يعادل 0.26 ريال سعودي للوحدة، وذلك للفترة من تاريخ 1 يناير 2017م إلى 30 يونيو 2017م .

وقام الصندوق بالاستحواذ على عدة عقارات خلال عام 2017م، وبالتالي فإن النتائج المالية النصف سنوية لعام 2017م لا تعكس كامل الدخل النصف سنوي للأصول العقارية للرياض ريت.

ومن المتوقع الانتهاء من تطوير مشروع أسكوت كورنيش الخبر خلال عام 2018م والذي من المتوقع أن يساهم في توسع مصادر الدخل للصندوق مستقبلاً.

كما يجري العمل على تشغيل الجزء الفندقي من مركز ذي ريزدنس خلال الربع الرابع من هذا العام، حيث سيتم تشغيله من قبل شركة بودل للفنادق والمنتجعات تحت العلامة التجارية بريرا حطين.