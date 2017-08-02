خصخصة كهرباء ومياه رأس الخير تجتذب بنوكا عالمية

تقدمت مجموعة من البنوك بعروض إلى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية لتقديم المشورة لخطة خصخصة محطتها للكهرباء وتحلية المياه في رأس الخير التي تقدر قيمتها بنحو 7.2 مليار دولار، مع سعي المملكة لتنويع مصادر إيراداتها ودعم خطط التحول الاقتصادي.

وقالت مصادر مصرفية إن ميزوهو وبي.إن.بي باريبا وجي.آي.بي كابيتال من بين البنوك التي تقدمت بعروض للعمل كمستشار لخطة الخصخصة، مع وجود بنوك أخرى على القائمة، وفقا لوكالة "رويترز".

وفي حديث سابق، كشف محمد التويجري، رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتخصيص أن السعودية تتجه إلى خصخصة أربعة قطاعات هذا العام، تتمثل في مؤسسة تحلية المياه، وشركة لتوليد الطاقة تابعة لـ"كهرباء السعودية"، وصوامع الحبوب، والنوادي الرياضية، ووصفها بأنها أصبحت فرصا جاهزة للخصخصة.

وأفاد أن السعودية تستهدف خصخصة 16 كيانا رئيسيا، بالإضافة إلى أكثر من مائة فرصة شراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويقدر العاملون في قطاع التحلية أن تصبح محطة رأس الخير للكهرباء وتحلية المياه، التي بدأ تشغيلها في 2014، قادرة على ضخ 1.025 مليار متر مكعب من المياه المحلاة يوميا إلى الرياض وعدة مناطق أخرى عند وصولها إلى الطاقة التشغيلية الكاملة.

يشار إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه تنتج حاليا نحو 20% من المياه المحلاة في العالم وهي ثاني أكبر مورد للكهرباء في المملكة.