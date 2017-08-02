"عذيب للاتصالات" تستعد لحصولها على الترخيص الموحد

أعلنت شركة "اتحاد عذيب للاتصالات" أنها تلقت خطاباً من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 1 أغسطس 2017 يفيد بقرار مجلس إدارة الهيئة الرفع لمجلس الوزراء لطلب الموافقة على المقابل المالي لإصدار الترخيص الموحد للشركة، ومن ثم منحها الترخيص الموحد بعد صدور الموافقة.

وأشارت في بيان لها على "تداول" إلى أنها لا تستطيع تحديد الأثر المالي حالياً قبل استكمال الإجراءات، مبينة أنه حينها ستعمل على تقييم الأثر المالي من خلال جهات متخصصة، وستقوم بالإعلان عن النتائج في حينه.

وكانت أعلنت هيئة السوق المالية تعليق تداول سهم شركة "اتحاد عذيب للاتصالات" ابتداءً من اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2017، وذلك بناءً على طلب الشركة تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري.

وأوضحت الهيئة أنه سوف يعاد تداول السهم يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2017.