مبيعات "آبل" تفاجئ الأسواق قبل إطلاق "آيفون 8"

قفز سهم "آبل" بـ6% بعد الإعلان عن نتائج الربع الثالث للشركة والتي فاقت التقديرات، رغم التوقعات بتراجع مبيعات الهواتف قبيل الطرح المنتظر لـIphone 8، حيث ارتفعت إيرادات الشركة بـ7% لتصل إلى 45.4 مليار دولار، لتتجاوز متوسط التوقعات البالغة 44.8 مليار دولار.

وبلغت مبيعات الشركة من هواتف الآيفون 41 مليون وحدة، بارتفاع نسبته 1,6% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وتتوقع الشركة أن تبلغ إيرادات الربع الأخير من العام بين 49 إلى 52 مليار دولار مع طرح الـIphone 8 رغم أنه سيكون الأغلى على الإطلاق، حيث سيبدأ سعره من 1100 دولار.

وينتظر العديد من العملاء إطلاق الهواتف الذكية الجديدة لشركة أبل قبل أن يقرروا تحديث أو استبدال هواتفهم الحالية وهو ما ينتج عنه عادة تراجع الطلب في الشهور السابقة لإطلاق الهاتف الجديد.

وتتوقع الشركة إيرادات إجمالية بين 49 و52 مليار دولار في الربع الحالي مقابل توقعات المحللين بتحقيق إيرادات 49.21 مليار دولار وفقا لتومسون رويترز آي/بي/إي/إس.

وتوقع المحللون أن تبيع الشركة 45.55 مليون هاتف آيفون في المتوسط في الربع الحالي وفقا لفاكت-ست. وباعت أبل 45.51 مليون هاتف آيفون في الربع المقابل من العام الماضي. ويشمل الربع الأخير من العام عادة أول مبيعات عطلة نهاية الأسبوع لأحدث أجهزة الشركة.

وزاد صافي ربح الشركة إلى 8.72 مليار دولار بما يعادل 1.67 دولار للسهم في الأشهر الثلاثة المنتهية في الأول من يوليو تموز مقارنة مع 7.80 مليار دولار أو 1.42 دولار للسهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وزادت الإيرادات إلى 45.41 مليار دولار من 42.36 مليار دولار في الربع الحالي الذي يكون عادة أضعف فصل للشركة. وتوقع المحللون أن تحقق الشركة إيرادات 44.89 مليار دولار في المتوسط.