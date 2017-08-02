"نماء للكيماويات" تقلص خسائرها 92% إلى 2 مليون ريال

أظهرت البيانات المالية شركة نماء للكيماويات خلال الربع الثاني من عام 2017 تراجع خسائر الشركة بنسبة 91.83% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وتراجعت خسائر الشركة 33.07% مقارنة بالربع السابق.

ووفقاً لبيان الشركة على "تداول" اليوم الأربعاء فقد تراجع صافي الخسائر بالربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 2.57 مليون ريال، مقابل صافي خسائر بلغ 31.44 مليون ريال للربع الثاني من عام 2016.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض صافي الخسائر جاء نتيجة الزيادة في حجم المبيعات، وتحسن متوسط بيع المنتجات النهائية واستمرار تنفيذ برنامج ترشيد النفقات مما أدى إلى انخفاض تكلفه المبيعات والتسويق وانخفاض في المصروفات العمومية والإدارية.

وأشار البيان إلى أن تراجع الخسائر يعود كذلك إلى انخفاض قيمة الاستهلاك نتيجة القيام بتخفيض قيمة أصول وممتلكات الشركة، وذلك بالرغم من ارتفاع تكلفة التمويل.

وكشفت بيانات الشركة تراجع صافي الخسائر خلال 6 أشهر إلى6.6 مليون ريال مقابل نحو 53.38 مليون ريال، خلال الفترة المماثلة من عام 2016، بتراجع في الخسائر بلغت نسبته 87.64%.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع المنتهي في 30 يونيو2017م نحو 160 مليون ريال مقابل 122.21 مليون ريال، بزيادة نسبتها 31%، وبلغت إيرادات الشركة خلال 6 أشهر 290.18 مليون ريال مقابل 235.10 مليون ريال، بزيادة 23%.

وكانت البيانات المالية للشركة خلال الربع الأول من 2017، قد أظهرت تراجع صافي الخسائر بنسبة 82.5% إلى 3.84 مليون ريال مقابل 21.93 مليون ريال خسارة للفترة نفسها من العام الماضي.