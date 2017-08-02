"كيبكو" تعلن إعادة هيكلة بنك "الخليج المتحد" التابع لها

أعلنت شركة كيبكو الكويتية عن إعادة هيكلة العمليات التشغيلية لبنك "الخليج المتحد" البحريني التابع لها، وتشمل إعادة الهيكلة فصل البنك إلى كيانين مختلفين هما "شركة الخليج المتحد القابضة"، التي ستمتلك بنك الخليج المتحد الحالي بالكامل، بالإضافة إلى استثمارات البنك الرئيسية الأخرى.

والكيان الثاني هو "بنك الخليج المتحد" الذي سيعمل كمصرف تقليدي.

وقالت الشركة إنها تدرس أن يتم إدراج شركة الخليج المتحد القابضة" في بورصة البحرين، وأن يتم سحب بنك الخليج المتحد من البورصة.

وأوضحت "كيبكو" أن عمل البنك سيقتصر على تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية، وبالتالي سيحافظ على حصة الملكية في"كامكو للاستثمار" التي تعتبر شركة تابعة للبنك.