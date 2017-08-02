4 مليارات ريال دعم حكومي سعودي لمبادرة الألياف الضوئية

وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية اتفاقيتين مع كل من STC و"السعودية للكهرباء"، بهدف نشر خدمات النطاق العريض بتقنية الألياف الضوئية، ولدعم الاستثمار في البنية التحتية الرقمية في المملكة.

وتتضمن الاتفاقية مع "الاتصالات السعودية" أو STC تقديم دعم مالي بقيمة 2.7 مليار ريال، إضافة إلى إعفاءات مالية وتنظيمية. لتوصيل خطوط الألياف الضوئية إلى مليون و300 ألف وحدة سكنية حتى عام 2020.

أما الاتفاقية مع شركة "ضوئيات" التابعة لـ"السعودية للكهرباء"، فتتضمن دعما ماليا بـ1.6 مليار ريال، لإيصال خدمات النطاق العريض إلى نحو 744.5 ألف موقع حتى عام 2020.

وبالنسبة للأثر المالي للاتفاقية فلا يمكن تحديده الآن أو الفترة التي سيظهر فيها، ولكن من المتوقع أن يبدأ خلال مدة الاتفاقية وفقاً لنسب الإنجاز، وأن ينعكس إيجاباً على الإيرادات بعد البدء في تقديم الخدمة إلى مشغلي خدمات الاتصالات بالمملكة.