أرباح "أسمنت الجوف" الفصلية تهوي 54% لـ10.5 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة "أسمنت الجوف"، إلى 10.5 مليون ريال بنسبة 53.7% في الربع الثاني مقارنة بـ22.7 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وخلال فترة النصف الأول من العام، تراجعت أرباح الشركة إلى 26.8 مليون ريال بنسبة 43.5%، مقارنة بـ47.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض كمية المبيعات نتيجة انخفاض الطلب وشدة المنافسة، إضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى، على الرغم من انخفاض المصاريف العمومية والتسويقية ولنفس الأسباب أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.