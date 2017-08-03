ارتفاع أرباح "أسواق العثيم" الفصلية 43% لـ71 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة أسواق عبد الله العثيم، بنسبة 43.1% إلى 71.2 مليون ريال بالربع الثاني مقارنة بـ49.7 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وخلال فترة الستة أشهر الأولى من العام، ارتفعت أرباح الشركة إلى 131.3 مليون بنسبة 36.2%، مقارنة بـ96.3 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى نمو المبيعات بنسبة 9.56% من الفروع القائمة والجديدة وتحسن هامش الربح وزيادة إيرادات النشاط العقاري، نتيجة إضافة مساحات تأجيرية جديدة وتشغيل مجمع حائل التجاري قبل إتمام عملية البيع، حسب قرار الجمعية العامة للمساهمين، بالإضافة إلى تحسن أداء الشركات التابعة والزميلة نتيجة إيقاف بعض الأنشطة الخاسرة.