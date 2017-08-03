استمرار أعمال صيانة وحدة بمصفاة موتيفا لمدة أسبوعين

قالت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، إن عمليات الصيانة في وحدة للمعالجة الهيدروجينية بمصفاة موتيفا إنتربرايزز في بورت آرثر بولاية تكساس البالغة طاقتها 603 آلاف برميل يومياً، من المتوقع أن تستمر أسبوعين إضافيين.

وكانت الوحدة البالغة طاقتها 32 ألف برميل يومياً أغلقت في منتصف يوليو/تموز بسبب ما كانت من المفترض في الأصل أن تكون عملية صيانة مقررة مسبقاً لمدة أسبوعين عندما انفجر جهاز التسخين في الوحدة، حسبما قالت المصادر مما أضاف أسبوعين لعمليات الإصلاح زيادة على ما كان مقرراً.

وتعد مصفاة بورت آرثر التابعة لموتيفا هي الأكبر في الولايات المتحدة. وأصبحت المصفاة وحدة تابعة لأرامكو السعودية في الأول من مايو/أيار عندما أنهت الأخيرة ورويال داتش شل شراكة دامت عشرين عاما بينهما في مجال التكرير وكانت المصفاة مملوكة لهما في إطارها في السابق.