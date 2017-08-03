تراجع أرباح "مجموعة الحكير" الفصلية 10% لـ15 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة "مجموعة الحكير"، إلى 14.8 مليون ريال بنسبة 10.3% في الربع الثاني مقارنة بـ16.5 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

في حين تراجعت أرباح الشركة إلى 22.8 مليون ريال بالنصف الأول بنسبة 65.3%، مقارنة بـ65.7 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة ، في بيان على موقع "تداول"، سبب الانخفاض في إجمالي الربح والربح التشغيلي وصافي الربح للأسباب التالية:

1- انخفاض الطلب على القطاع الفندقي من قبل قطاع الأعمال والأفراد، وذلك بسبب تراجع إنفاق القطاع الخاص والحكومي (المؤتمرات، الاجتماعات والمعارض).

2- انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الشقيقة.

قابل هذا الانخفاض في الشركة زيادة في إجمالي الربح والربح التشغيلي وصافي الربح حققها القطاع الترفيهي، وذلك يعود إلى موسمية النشاط بالإضافة إلى افتتاح مجمعين تجاريين وترفيهيين جديدين.