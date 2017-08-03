ما الذي أثر على نتائج "معادن" للربع الثاني؟

كشفت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في مؤتمر هاتفي مع المحللين الماليين، عن جملة بيانات أثرت في نتائج الربع الثاني، من أبرزها ارتفاع إنتاجها من الذهب بـ 17%، وذلك على أساس سنوي، ليصل إلى 70 ألف أونصة تقارب قيمتها 90 مليون دولار، وفق متوسط الأسعار خلال الفترة.

وأشارت الشركة إلى ارتفاعٍ بنسبة 8% لإنتاجها من الألومينا، وهي المادة الأولية لإنتاج الألمنيوم، ليصل إلى 350 ألف طن.

ولفتت معادن إلى أن أسعار الألمنيوم قفزت بـ 32% على أساس سنوي، ليتجاوز سعر الطن ألف و900 دولار، وذلك بسبب تراجع الإنتاج الصيني.

وكانت معادن قد أعلنت عن ارتفاع أرباحها بأكثر من الضعف في الربع الثاني، لتصل إلى 356 مليون ريال.