مكاسب بـ6% لسهم "طيران الجزيرة " بعد الأرباح الفصلية

ارتفعت أرباح "طيران الجزيرة" بـ15% في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتسجل 2.3 مليون دينار.

وعلى إثر هذه الأخبار، قفز سهم "الجزيرة" بشكل ملحوظ محققاً مكاسب بنحو 6%.

وبهذه الأرباح تكون الجزيرة قد تمكنت من تجاوز خسائر الربع الأول من هذه السنة، الذي خسرت خلاله 950 ألف دينار، ولتصبح بذلك أرباح النصف الأول 1.3 مليون دينار، بتراجع 77% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن النمو في أداء الشركة كان مدفوعاً بزيادة معدل الإشغال وتحسن في تنظيم وتخطيط الشبكة، حيثُ حققت الشركة أفضل نتائج للفصل الثاني من حيث عدد الركاب منذ عام 2009.