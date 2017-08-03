نمو أرباح "الكويتية للاستثمار" 157% لـ2.97 مليون دينار

نمت الأرباح الصافية للشركة الكويتية للاستثمار، الذراع الاستثمارية المحلية للهيئة العامة للاستثمار الكويتية في الربع الثاني بنحو 160% إلى قرابة 3 ملايين دينار كويتي، فيما نمت الأرباح 284% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي لتبلغ 7.7 مليون دينار كويتي.

وقد عزت الكويتية للاستثمار نمو الأرباح إلى ارتفاع الربح غير المحقق من الموجودات المالية بالقيمة العادلة بقيمة 3 ملايين دينار ورد جانب من مخصص المطالبات القانونية 1.5بمليون دينار بعد صدور حكم لصالح الشركة، بالإضافة إلى رد مخصص مدينو وكالة بمليوني دينار.