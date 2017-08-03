أرباح "إعمار المدينة الاقتصادية" الفصلية تهوي بـ85%

شهدت أرباح شركة إعمار المدينة الاقتصادية تراجعات "ملحوظة"، بنسبة 85.3% إلى 35 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ239 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وخلال النصف الأول من العام، انخفضت أرباح "إعمار" بنسبة 92.8% إلى 16 مليون ريال، مقارنة بـ225 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض في مبيعات العقارات السكنية يقابله جزئيا ارتفاع في مبيعات الأراضي الصناعية مقارنة بالربع العام السابق.

أدى التغير في تكلفة البنية التحتية للأراضي الصناعية إلى زيادة إجمالي الربح في الربع المماثل. التعويضات المستلمة بناء على قرار المحكمة خلال الربع الثاني 2016 فيما يتعلق بإلغاء عقد التطوير إيجار من قبل العميل، مما أدى إلى زيادة صافي الربح.