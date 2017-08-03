"رعاية" و"الحمادي" تدرسان فرص الاندماج بالسوق السعودية

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" عن الدخول في مناقشات مبدئية مع شركة الحمادي للتنمية والاستثمار لدراسة إمكانية اندماج الشركتين.

وستقوم شركة رعاية بتعيين مستشار مالي لدراسة الاندماج والتقييم، كما أكدت أنها ستقوم بالاستعانة بأي خبرات ضرورية إذا تطلب الأمر لتحقيق مصلحة المساهمين.

يشار إلى أن شركة الحمادي للتنمية والاستثمار تمتلك وتدير مستشفيين في الرياض وتنشئ مستشفى ثالثاً في حي النزهة بمدينة الرياض. أما شركة رعاية، فتمتلك وتشغل مستشفيين، هما مستشفى رعاية الرياض والمستشفى الوطني. كما قامت الشركة أخيراً بافتتاح مركز رعاية لتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية.

وكانت "الراجحي كابيتال" قد أصدرت تقريراً حول هذا الاندماج المحتمل، حيث أوضح مازن السديري رئيس قسم الأبحاث في المؤسسة خلال مقابلة مع "العربية" أن عملية الاندماج هذه من شأنها رفع ثقافة الاستثمار في القطاع الطبي.

وفيما لا يتوقع السديري تقليصاً كبيراً للتكاليف الإدارية جراء العملية، يرى في المقابل أن الشركتين بحاجة للاندماج لخلق قيمة مضافة تؤهلهما لدخول قطاعات جديدة ذات هامش ربح أعلى كالتجميل، معتبراً أن هوامش الربح والنمو في العلاجات التقليدية مثل الباطنية والأمراض الاعتيادية محدودة.