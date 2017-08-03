"ساما" تلزم "ميدغلف" بإصلاح مخالفات محاسبية

تلقت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" خطاباً نهائيا من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، يلزم الشركات لمعالجة بعض الأمور الحسابية.

وبحسب إعلان الشركة، فإنه في حال لم يتم تصحيح تلك المخالفات أو التأخر في إعلان قوائمها المالية، فستتخذ "ساما" إجراءات نظامية تشمل منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية.

وأشارت إلى أنه وفقاً لما نصت عليه المادة الـ(19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، قد يتم منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك.