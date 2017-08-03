"سامبا" تعلن توزيع أرباح نقدية بـ7.5% عن النصف الأول

أعلن مجلس إدارة مجموعة "سامبا المالية" توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7.5% من رأس المال (ما يعادل 0.75 ريال للسهم) بعد خصم الزكاة، وذلك عن النصف الأول 2017.

وأشارت مجموعة "سامبا المالية" في بيان نشر على موقع "تداول"، إلى أن إجمالي المبلغ الموزع يقدر بـ 1.5 مليار ريال، علماً أن هذا التوزيع سيكون على إجمالي عدد الأسهم القائمة البالغة 2 مليار سهم.

وتجدر الإشارة، للمستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع (عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي) لضريبة الاستقطاع بنسبة 5%، طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.