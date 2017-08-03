"ضوئيات": الدعم الحكومي يغطي 30% من تكلفة شبكة الألياف

قال الرئيس التنفيذي لشركة "ضوئيات" أحمد سندي في مقابلة مع "العربية" إن الشركة ستقدم خدمات النطاق العريض للمنازل بالشبكة المفتوحة، لافتاً إلى أنه لحين الانتهاء من البنية التحتية الضرورية للألياف الضوئية ، ستفتح هذه الشبكة لجميع المشغلين بشكل متساوٍ لتوصيل خدمات النطاق العريض إلى المنازل.

وأوضح أن هذه الاتفاقية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تعتبر "ترجمة" واضحة لأحد مبادرات التحول الوطني 2030.

وعند سؤاله عن الكلفة الجمالية للشبكة، أكد سندي أنه لا يمكن تحديد التكلفة الإجمالية للمشروع، كون الاتفاقية هي "اتفاقية إطارية" بمعنى أن الكلفة تحدد بحسب كل منطقة وفقا لمعيار الكثافة السكنية إن كانت ذو كثافة سكنية مرتفعة أو متوسطة.

غير أنه يعاد ليكشف أن الدعم الحكومي يغطي 30% من إجمالي تكلفة شبكة الألياف الضوئية.

وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية قد وقعت يوم أمس اتفاقيتين مع كل من STC و"السعودية للكهرباء"، بهدف نشر خدمات النطاق العريض بتقنية الألياف الضوئية.

الاتفاقية مع STC تتضمن تقديمَ دعمٍ مالي بقيمة مليارين و700 مليون ريال، لتوصيل خطوط الألياف الضوئية إلى مليون وثلاثمئة ألف وحدة سكنية حتى 2020.

اما الاتفاقية مع "ضوئيات" التابعة لـ"السعودية للكهرباء"، فتتضمن دعما مالياً بمليار وستمئة مليون ريال لإيصال خدمات النطاق العريض إلى نحو 750 ألف موقع حتى 2020.