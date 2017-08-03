نمو أرباح سيراميك رأس الخيمة 84% إلى 101.1 مليون درهم

نمت الأرباح الصافية لشركة سيراميك رأس الخيمة 84% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي، لتتجاوز 100 مليون درهم. وجاءت هذه الأرباح أفضل بكثير من توقعات المحللين التي كانت عند 61 مليون درهم. أما الإيرادات خلال الربع الثاني، فقد تراجعت بنحو 5% لتبلغ 721 مليون درهم.

وقد جاء النمو بالأرباح بفضل استمرار النمو في سوق الإمارات، الذي يعتبر الأكبر بالنسبة للشركة وتحسن في أداء السوق السعودية.

وقال عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيراميك رأس الخيمة خلال حديث له مع العربية " أن 8% من الإيرادات جاءت من الأعمال غير الأساسية و 98% من قطاع السيراميك وشددنا هذة السنة على خفض الانتاج وترشيد الانتاج والهامش الربحي ارتفع إلى 34% وهو الأفضل من 5 سنوات".

وأضاف "أن سيراميك رأس الخيمة توزع لـ150 دولة وجاء نمو من المبيعات 21% من بنغلادش، وأن الشركة مدرجة بسوق داك في بنغلادش وسقف السوق في الاستثمار 260 مليون دولار ونملك في الشركة 71,7% ، فيما باعت الشركة في الربع الثاني 2% بقيمة 7 مليون دولار، حيث تعد الربحية 21 مرة".

وأشار مسعود الشركة تمتلك مصنعاً واحداً في الهند وننوي التوسع في السوق.



