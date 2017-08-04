مبادلة أبوظبي تبيع حصة ثانية في إيه.دي.إم الأميركية

قالت شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي اليوم الجمعة إنها باعت حصة نسبتها 3.9% في شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة (إيه.إم.دي)، في ثاني عملياتها لبيع أسهم في شركة أشباه الموصلات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها هذا العام.



وقال بريان لوت المتحدث باسم مبادلة إن الشركة المملوكة لحكومة أبوظبي باعت حصة قدرها 40 مليون سهم أو ما يعادل 3.9% من الأسهم القائمة في الشركة الأمريكية، بما في ذلك الضمانات ولكن لا تشمل السندات القابلة للتحويل.



ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة. لكن حسابات رويترز تشير إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 529.6 مليون دولار استنادا إلى سعر إغلاق سهم إيه.إم.دي أمس الخميس البالغ 13.24 دولار.



وقال لوت "ذلك يتماشى مع استراتيجية مبادلة باعتبارها مستثمرا ماليا ذا رؤية طويلة الأجل، لتعظيم الاستفادة من حيازاتنا في بعض الأصول وتسييلها في الوقت المناسب".



وفي مارس آذار، باعت مبادلة 45 مليون سهم مقابل نحو 613 مليون دولار.



وتظل مبادلة أكبر مساهم في إيه.إم.دي، باستحواذها على حصة نسبتها 12.9%.



وتملك مبادلة حصصا في شركات منها جنرال اليكتريك ومجموعة كارلايل للاستثمار المباشر، وفي يناير كانون الثاني اندمجت رسميا مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) وهي صندوق استثمار آخر في أبوظبي.



وتمخض الاندماج عن شركة ذات أصول تقارب قيمتها 122 مليار دولار بناء على التقييمات في نهاية 2016.