مشروع مشترك لبتروفاك يفوز بعقد بملياري دولار في عُمان

قالت شركة بتروفاك لخدمات حقول النفط إن مشروعا مشتركا مناصفة مع سامسونج للهندسة فاز بعقد تبلغ قيمته ملياري دولار من مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية في سلطنة عمان.



وقالت الشركة التي تركز على منطقة الشرق الأوسط اليوم الجمعة إن العقد البالغة مدته 47 شهرا يتضمن الأعمال الهندسية والإنشائية والمشتريات وبدء العمليات لكل الوحدات في الدقم.



ويجرى تشييد المصفاة، وهي جزء من المنطقة الاقتصادية الحرة الخاصة بالدقم، على مساحة تزيد على ألفي فدان ومن المتوقع أن تبلغ طاقتها التكريرية 230 ألف برميل يوميا من النفط عند استكمالها.

