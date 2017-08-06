تراجع أرباح دار الأركان الفصلية 75% لـ11 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة دار الأركان إلى 10.94 مليون ريال، في الربع الثاني من 2017، مقابل 43.22 مليون ريال في الربع الثاني من 2016، بتراجع 74.69%، ومقابل 12.13 مليون ريال في الربع السابق بانخفاض 9.81%.

وقالت دار الأركان في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن انخفاض صافى الربح يعود بصفة رئيسية إلى تراجع هامش الربح المحقق من مبيعات العقارات والذى يعود الى حالة تطوير المنتجات المتنوعة والموقع الجغرافي.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية لشركة دار الأركان 113.78 مليون ريال، مقابل 131.02 مليون ريال في الربع الثاني من 2016، بانخفاض 13.16%.

وخلال النصف الأول من 2017 بلغت قيمة أرباح درا الأركان 22.08 مليون ريال، مقابل 101.08 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2016، بانخفاض 77%.