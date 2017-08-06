تراجع أرباح "زين" الكويت 1.5% لـ 44 مليون دينار

تراجعت ارباح شركة زين للاتصالات المتنقلة في الكويت، بنسبة 1.5% في الربع الثاني من هذه السنة لتبلغ 44 مليون دينار.

وفِي النصف الاول من هذه السنة، نمت ارباح زين بنسبة 0.4% الى 82.2 مليون دينار، في حين أرجعت الشركة هذه النتائج الى سياسة تقليص المصاريف إضافة الى فرق تقلب العملات.

وقالت شركة زين ‏إن تقلب أسعار العملات أثر على الإيرادات بقيمة 305 ملايين دولار وعلى الأرباح الصافية بقيمة 58 مليون دولار. وحسب بيانات الشركة، فقد سجلت حقوق الملكية تراجعا بقيمة 300 مليون دينار او ما يزيد عن المليار دولار لتبلغ نحو 1.2 مليار دينار.