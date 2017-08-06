تراجع أرباح "زين" الكويت 1.5% لـ44 مليون دينار

تراجعت أرباح شركة زين للاتصالات المتنقلة في الكويت بنسبة 1.5% في الربع الثاني من هذه السنة لتبلغ 44 مليون دينار.

وخلال النصف الأول من 2017، نمت أرباح زين بنسبة 0.4% إلى 82.2 مليون دينار.

وأرجعت الشركة هذه النتائج إلى سياسة تقليص المصاريف بالإضافة إلى فرق تقلب العملات.

وقالت ‏"زين" إن تقلب أسعار العملات أثر على الإيرادات بقيمة 305 ملايين دولار وعلى الأرباح الصافية بقيمة 58 مليون دولار.

وحسب بيانات الشركة، فقد سجلت حقوق الملكية تراجعا بحجم 300 مليون دينار أو ما يزيد عن المليار دولار لتبلغ نحو 1.2 مليار دينار.