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الكويت تخسر 500 مليون يورو في صفقة "أريفا"

المصدر: العربية.نت
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أعلنت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بيع حصتها البالغة نحو 5% في شركة "أريفا" للطاقة النووية إلى الحكومة الفرنسية، بقيمة 83 مليون يورو، أي أقل بأكثر من نصف مليار يورو من سعر الشراء البالغ 600 مليون يورو.

وقالت الهيئة الكويتية إنها حصلت على توزيعات من AREVA بنحو 127 مليون يورو من الاستثمار في الشركة في أواخر 2010، ما يعني أن الكويت خسرت 390 مليون يورو، أو ما يعادل 65% من قيمة استثمارها في أريفا.

وعزت الهيئة أسباب الخسارة إلى تداعيات كارثة تسونامي اليابان وحادثة المفاعل النووي في فوكوشيما، ما أدى إلى تدهور قيم عدد كبير من الشركات العاملة في مجال الطاقة النووية.

وأشارت الهيئة إلى أنها لم تتخارج من الشركة من خلال البورصة بسبب التداول المحدود على أسهمها.

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