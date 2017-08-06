نمو أرباح "إعمار مولز" الفصلية 3% لـ 278 مليون دولار

أعلنت "إعمار مولز"، التابعة لشركة "إعمار العقارية" تحقيق صافي أرباح بقيمة 1.021 مليار درهم (278 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي بنمو نسبته 3% مقارنة بصافي أرباح النصف الأول من العام الماضي.

ووصلت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من عام 2017 إلى 1.624 مليار درهم (442 مليون دولار)، وهي مماثلة لإيرادات النصف الأول من 2016، كما حققت "إعمار مولز" خلال الربع الثاني (أبريل إلى يونيو) من عام 2017 صافي أرباح بقيمة 482 مليون درهم (131 مليون دولار)، بنمو نسبته 5% مقارنة بصافي أرباح الربع الثاني من عام 2016 والذي بلغ 458 مليون درهم (125 مليون دولار).

واستقبلت الوجهات التابعة لـ "إعمار مولز"، والتي تشمل "دبي مول" و"دبي مارينا مول" و"سوق البحار" و"مجمع الذهب والألماس" إضافة إلى مراكز التسوق الواقعة ضمن المجمعات السكنية، أكثر من 65 مليون زائر خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بنمو نسبته 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغ فيها عدد الزوار 61 مليون شخصاً.

واستقبل "دبي مول"، أبرز أصول "إعمار مولز"، 39 مليون زائر خلال النصف الأول من عام 2017، مرسخاً موقعه كأكثر وجهات التسوق والترفيه استقطاباً للزوار في العالم. ولدى "إعمار مولز" حالياً نحو 6 ملايين قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير في دبي، وبلغ معدل الإشغال في أصول الشركة 95% خلال النصف الأول من عام 2017.

ووقعت "إعمار مولز" اتفاقية للاستحواذ على حصة 51% في "نمشي"، شركة التسوق الإلكتروني الرائدة في مجال الموضة في الشرق الأوسط، كما عقدت شراكة مع "غلوبال فاشن غروب"، المنصة الإلكترونية الرائدة في قطاع تجارة الأزياء عبر الإنترنت، لتعزيز نمو "نمشي" ودعم توسعها في منطقة الشرق الأوسط. وستدعم "إعمار مولز" شركة "نمشي" في الوصول إلى علامات تجارية جديدة في قطاع الأزياء، وتطوير بنيتها التحتية للخدمات اللوجستية، وتوسيع نطاق حضورها الجغرافي.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار مولز" و"إعمار العقارية"، إن قطاع تجارة التجزئة يساهم بدور حيوي في نمو الاقتصاد الوطني، وفي ضوء المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع، فإننا نركز على توسعة نطاق عملياتنا والقيام باستثمارات استراتيجية تساهم في تحقيق قيمة مستمرة لجميع أصحاب المصلحة.