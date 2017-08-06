"جبل عمر": رد إيجابي من "أم القرى" على عرض الاستحواذ

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير تلقيها "ردا إيجابيا" من مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار، بشأن عرض الاستحواذ غير الملزم الذي تقدمت به "جبل عمر" في الـ 30 من الشهر الماضي.

وقالت جبل عمر، التي تعتزم الاستحواذ على "كامل شركة أم القرى أو على حصة مسيطرة فيها"، إنها ستقوم "بالتنسيق للتوقيع على مذكرة تفاهم غير ملزمة خلال الأسابيع القادمة توضح الخطوات التي ستتخذها بهذا الخصوص".

وكانت جبل عمر قد أكدت في بيانها الأول، أن عرض الاستحواذ سيكون بعد إتمام أعمال التقييم والفحص النافي للجهالة، وبعد استيفاء جميع المتطلبات والموافقات التنظيمية اللازمة بحسب أنظمة هيئة السوق المالية وجميع الجهات الرسمية ذات العلاقة.

يذكر أن نشاط شركة أم القرى يقوم على تطوير وتعمير طريق الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة (الطريق الموازي)، ويأتي هذا التحرك من قبل جبل عمر للتطوير رغبة منها في دعم عمليات التوسع في الأنشطة الرئيسية لأم القرى مستقبلا.