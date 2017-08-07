أرابتك تفوز بعقد لإنشاء مركز تجاري في "دبي الجنوب"

أعلنت شركة أرابتك للإنشاءات، المملوكة لمجموعة "أرابتك القابضة"، عن فوزها بعقد قيمته 363 مليون درهم لإنشاء المركز التجاري Dubai South Mall، والمملوك لكل من إعمار العقارية ومركز دبي التجاري العالمي، ضمن مدينة "دبي الجنوب"، الممتدة على مساحة 145 كيلومترا مربعا على الحدود الجنوبية لإمارة دبي، والتي تضم مطار آل مكتوم الدولي وموقع إكسبو 2020.

وسيضم المركز التجاري مساحة مبنية بنحو 83 ألف متر مربع، وسيتألف من ثلاث طبقات تضم هايبرماركت ومطاعم ومحلات تجزئة ومرافق ترفيهية.

ويأتي هذا العقد استمراراً لسلسلة من العقود الكبيرة التي فازت بها أرابتك بعد إعادة الهيكلة، وآخرها عقد بست مئة وثلاثين مليون درهم من داماك العقارية لبناء مشروع أكويا أوكسجين.

وقبل ذلك، فازت بأربعة مشاريع بـ290 مليون درهم في مشروع واجهة الخور، وبعقد بناء جناح دولة الإمارات في إكسبو 2020 بقيمة 350 مليون درهم.