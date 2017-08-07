أسمنت نجران تتكبد خسارة بـ 4.2 مليون ريال

تكبدت شركة أسمنت نجران، خسائر صافية بقيمة 4.2 مليون ريال عن فترة الربع الثاني من العام الحالي.

وأرجعت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، صافي خسائرها إلى "انخفاض متوسط سعر البيع وانخفاض حجم المبيعات بسبب انخفاض الطلب على الأسمنت وشدة المنافسة".

وقالت الشركة إن هذه الظروف تزامنت مع شهر رمضان واجازة عيد الفطر، وارتفاع تكلفة الإنتاج لانخفاض الطاقة التشغيلية". وبلغ صافي الإيرادات للربع الثاني 78 مليون ريال مقابل 162 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بانخفاض 52%.

كما بلغ صافي الإيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي 189.40 مليون ريال مقابل 386.70 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض 51%.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي خسارة بمبلغ 4.22 مليون ريال، مقابل ربح 33.87 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، و11.22 مليون ريال للربع الأول 2017.