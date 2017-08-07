"ميدغلف" تتوقع تأثيرا سلبيا لمخصصات بـ163 مليون ريال

قالت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف للتأمين"، إنها ستقوم بالإعلان عن قوائمها المالية للربع الثاني من 2017، خلال المهلة النظامية لنشر القوائم المالية والتي ستعكس موقف الشركة المالي بما فيها المخصصات اللازمة بمبلغ 163.4 مليون ريال ومدى احتياج الشركة لأخذ أي مخصصات أخرى حسب النظام، وذلك بعد مصادقة المحاسب القانوني.

وذكرت الشركة أن قرار حجم المخصصات سيتم احتسابه حسب الأنظمة المحاسبية وما نصت عليه أحكام نظام مراقبة شركات التأمين ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

وحسب الشركة، فإن حجم هذه المخصصات سيكون لها تأثير سلبي على القوائم المالية للربع الثاني من عام 2017.

وكانت شركة ميدغلف للتأمين قد تكبدت خسائر 94.9 مليون ريال في الربع الأول من 2017، مقابل أرباح 9.5 مليون ريال في الفترة امقابلة من العام الماضي.

وأرجعت ميدغلف في بيانها لنتائج الربع الأول هذه الخسائر إلى ارتفاع الديون المشكوك في تحصيلها إلى 396.6%، وانخفاض صافي نتائج الاكتتاب بنسبة 67.8%، بسبب تراجع الأعمال.