نمو أرباح "العربية للطيران" 21% لـ 158 مليون درهم

سجلت العربية للطيران أرباحاً صافية للربع الثاني فاقت توقعات المحللين وبلغت 158 مليون درهم إماراتي، بزيادة 21% مقارنة بأرباح الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 131 مليون درهم.

وارتفعت الإيرادات خلال الربع الثاني من العام 2017 لتصل إلى 906 مليون درهم، مقارنة بإيرادات الربع الثاني من العام 2016 والتي بلغت 894 مليون درهم.

هذا ونقلت العربية للطيران على متن أسطولها أكثر من 2.05 مليون مسافر خلال الربع الثاني من العام 2017 في حين وصل معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين مقابل عدد المقاعد المتاحة) إلى 79٪ وهو ما يعتبر معدلاً مرتفعاً في قطاع الطيران.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة العربية للطيران إن الأداء المالي القوي الذي حققته العربية للطيران خلال الربع الثاني من العام الحالي خير دليل على ما تتمتع به الشركة من كفاءة تشغيلية عالية واستراتيجية نمو فعالة.

وبلغ صافي أرباح العربية للطيران خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي الى 261 مليون درهم، بزيادة نسبتها 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووصلت الإيرادات للنصف الأول من العام الحالي الى 1.716 مليار درهم واستمرت الناقلة الاقتصادية الرائدة تقديم خدماتها لأكثر من 4.1 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام 2017. كما واصل معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين مقابل عدد المقاعد المتاحة) نسبته المرتفعة خلال الفترة ذاتها عند 79%.