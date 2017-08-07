"رينو" توقع اتفاقاً مع إيران بـ 660 مليون يورو

وقعت الشركة الفرنسية لصناعة السيارات "رينو"، اليوم الاثنين، عقدا ضخماً في إيران لإنتاج 300 ألف سيارة سنوياً في إطار مشروع مشترك تبلغ قيمته الإستثمارية 660 مليون يورو.

وبموجب عقد الشراكة تحصل "رينو" على 60% من حصص الشركة الجديدة الفرنسية-الإيرانية، وتحصل منظمة التحديث والتطوير الصناعي الإيرانية الحكومية على حصة 20%، كما تحصل الشركة الخاصة الإيرانية بارتو-نغوين-ناسه على 20%.

وستشهد المرحلة الأولى من المشروع وقيمتها 660 مليون يورو تصنيع 150 ألف سيارة سنوياً، بحسب ما أعلن عنه منصور معظمي مدير منظمة التحديث والتطوير الصناعي.

وسيكون مقر الشركة الفرنسية-الإيرانية في سافيه جنوب غربي طهران، في مصنع قائم سيتم تحديثه وتطويره.

وسينتج المصنع سيارات "رينو" من طرازات "سيمبول" و"داستر دو داسيا" وهي علامة تجارية رومانية اشترتها "رينو".

وسيتم طرح أولى السيارات التي سيتم تصنيعها في الأسواق بعد قرابة عام ونصف، بحسب معظمي.

وتبدأ المرحلة الثانية من المشروع في 2019 ومدتها ثلاث سنوات، ستبلغ في نهايتها القدرة الإنتاجية لطرازات "سيمبول" و"داستر" 300 ألف سيارة سنويا.

وبحسب بنود الاتفاق سيتم تصدير 30% من السيارات وقطع الغيار التي ينتجها المصنع الإيراني.

وقد تم التوقيع في سبتمبر 2016 بباريس على "اتفاق استراتيجي" بين "رينو" ووزير الصناعة الإيراني محمد رضا نعمت زاده، لإنشاء هذا المشروع المشترك الجديد في إيران.

وشركة "رينو" لديها تواجد في إيران حيث تنتج سنوياً 200 ألف سيارة.