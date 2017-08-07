هبوط أرباح "الطيار" الفصلية 28% لـ212 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لمجموعة الطيار للسفر بنسبة 28.6%، في الربع الثاني من 2017، إلى 212 مليون ريال، مقابل 297 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقابل 137 مليون ريال، في الربع السابق بنمو 54%.

وقالت مجموعة الطيار في بيان نشر على موقع السوق السعودية تداول إن انخفاض الأرباح يعود إلى تراجع إيرادات الشركة (تم احتسابها وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي بنسبة 8 ٪ ويرجع ذلك أساسا إلى إنخفاض في متوسط هوامش العمولات /الايرادات لقطاع السفر والسياحة المحلي.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية لمجموعة الطيار في الربع الثاني 255 مليون ريال مقابل 320 مليون ريال في الربع الثاني من 2016، بتراجع 20.3%.

وخلال النصف الأول من 2017، بلغت قيمة أرباح مجموعة الطيار 349 مليون ريال، مقابل 488 مليون ريال، في النصف الأول من 2016، بتراجع 28.48%.