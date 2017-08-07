سوفت بنك.. أرباح تشغيل تفوق المتوقع لـ4.3 مليار دولار

حققت شركة SoftBank اليابانية أرباحا تشغيلية فاقت التوقعات، مع عودة شركتها الأميركية التابعة Sprint إلى الربحية للمرة الأولى منذ 3 سنوات.

وبلغت الأرباح التشغيلية 4.3 مليار دولار في العام المالي المنتهي في يونيو، لتفوق التوقعات التي كانت عند 2.9 مليار دولار.

من ناحية أخرى، سجلت الشركة صافي أرباح فصلية بـ50 مليون دولار، على الرغم من تسجيلها خسائر ناتجة عن مشتقات مالية متعلقة باستثمارها في "علي بابا" بلغت 2.3 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لـ SoftBank إن التركيز ينصب الآن على استكمال محفظة استثمارات صندوق "رؤية سوفت بنك".

وكان الصندوق قد أعلن الشهر الماضي عن ضخ استثمارات في 3 شركات تكنولوجية ناشئة في الساحل الغربي الأميركي، تتجاوز قيمتها 470 مليون دولار.