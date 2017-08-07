JBF رأس الخيمة تتفاوض مع بنوك لقرض بملياري درهم

كشفت مصادر لوكالة رويترز، أن شركةJBF رأس الخيمة، تُجري محادثات مع البنوك لإعادة التفاوض على التزامات يُقارب حجمها الملياري درهم.



وأضافت المصادر أن الشركة التي تربطها صلات مع تسعة عشر بنكا، تبحث تمديد آجال استحقاق ديونها القائمة، وقد تسعى أيضا لإعادة هيكلة الديون.

كذلك قالت المصادر أن تأمل البنوك الدائنة تأمل في أن تحصل الشركة على دعم هيئة رأس الخيمة للاستثمار، التي تملك حصة ستين في المئة في الشركة.

وكانت JBF رأس الخيمة، قد تكبدت خسائر بـ110ملايين درهم خلال السنة المالية المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح قدرها مليار و400 مليون درهم خلال العام السابق.

