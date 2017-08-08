أرامكو السعودية ترسي أول عقد لمجمع للصناعات البحرية

قالت أرامكو السعودية الثلاثاء إنها أرست أول عقد رئيسي في بناء مجمع للصناعات والخدمات البحرية تبلغ تكلفته 5.2 مليار دولار ويهدف إلى تقليص اعتماد المملكة على صادرات النفط.



وأضافت شركة النفط الوطنية أنها أرست عقد القيام بأعمال الحفر واستصلاح الأراضي وتوفير الهياكل البحرية لمشروع مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية على تحالف مكون من أركيرودن السعودية المحدودة وهوتا هيجيرفيلد السعودية.



ولم تكشف شركة أرامكو، التي تقود بناء المجمع، عن قيمة العقد لكنها قالت إن من المخطط استكمال أعمال هذا العقد بحلول عام 2020.



ويتضمن العقد بناء 4500 متر من الأرصفة البحرية الخرسانية و12 ألف متر من الصخور وحواجز الأمواج لحماية المجمع الذي يقع في رأس الخير على الساحل الشرقي للمملكة.