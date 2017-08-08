28 شركة أميركية تدافع عن الناقلات الخليجية

وجّه تحالف يضم 28 شركة تعمل في مجالي النقل والسياحة في الولايات المتحدة، خطاباً لأعضاء في الكونغرس، يدعو فيه الحكومة الأميركية إلى الحفاظ على اتفاقيات الطيران مع الدول الخليجية، والإبقاء على سياسة الأجواء المفتوحة، لمنع تعرّض ملايين الوظائف الأميركية للخطر.

ويأتي توجيه هذا التحالف إلى الكونغرس، عقب اتهام كبرى شركات الطيران الأميركية لدول خليجية، بدعم مالي غير عادل لشركاتها الوطنية.

وعلى إثر هذا الاتهام، أنهت شركة "أميركان إيرلاين" اتفاقياتها مع طيران الاتحاد والخطوط القطرية في يوليو الماضي.

وفي خطابه للكونغرس أوضح التحالف بأن مطالب شركات الطيران الأميركية الثلاث الكبرى، بحظر دخول شركتي طيران الاتحاد والقطرية السوق الأميركي، تعرّض ملايين الوظائف الأميركية للخطر.