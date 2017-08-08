أرباح "بترو رابغ" الفصلية تقفز 213% لـ316 مليون ريال

ارتفعت أرباح "بترو رابغ" خلال الربع الحالي إلى 316 مليون ريال مقابل 87 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 263% ومقابل خسارة شاملة قدرها 240 مليون ريال في الربع السابق.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الثاني 393 مليون ريال مقابل 116 مليون ريال في الفترة المقابلة بارتفاع 238.79%.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع هامش التكرير وتحسن الأسعار للبتروكيماويات وتحسن الدخل، إضافة إلى أن المبيعات كانت أفضل خلال الربع الحالي، وقابل ذلك جزئيا انخفاض في أسعار النفط.

وخلال النصف الأول من 2017، بلغت قيمة الأرباح الصافية لشركة بترو رابغ 76 مليون ريال مقابل 64 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2016، بارتفاع 18.75%.