خطط استثمارية لـ"أكوا باور" السعودية بمصر والشرق الأوسط

أجرت شركة "أكوا باور" السعودية لقاءات مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طار الملا، لاستعراض مجالات عمل الشركة في مشروعات الطاقة وتحلية المياه التي تنفذها حالياً في مصر وعدة دول.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان الفرص الاستثمارية في السوق المصري في مجالات توليد الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتسهم إيجابياً في تنويع مصادر الطاقة في ظل الطلب المتزايد على الطاقة وارتفاع معدلات الاستهلاك.

وأكد وزير البترول المصري خلال اللقاء أن العلاقات المصرية السعودية متفردة في طبيعتها وخصوصيتها، وأن هناك رغبة قوية من الجانبين لزيادة التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يحقق النمو الاقتصادي المستهدف في البلدين.

ورحب الوزير بالتعاون مع أكوا باور في مجال استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة، مشيراً إلى أن قطاع البترول المصري اتخذ خطوات فعلية لاستخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لترشيد الاستهلاك وتعميق استخدامات الطاقة النظيفة للحفاظ على مواردنا البترولية وحماية البيئة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور السعودية، محمد أبو نيان، اهتمام شركته بالاستثمار في السوق المصري الواعد خاصة في مشروعات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية ومحطات تحلية المياه واستغلال موقع مصر الاستراتيجي في الربط الكهربائي بين الدول.

وأشاد بالكفاءات والخبرات المصرية في إدارة تلك المشروعات، لافتاً إلى أن شركته لديها خطط استثمارية للتوسع في أعمالها في دول الشرق الأوسط وأسيا وأفريقيا، وأن لديها فروع ومشروعات في 11 دولة ويتعدى حجم استثماراتها 31 مليار دولار.