رئيس "العربية للطيران" يتوقع أداء قوياً في الربع الثالث

قال الرئيس التنفيذي لشركة "العربية للطيران"، عادل العلي، في مقابلة عبر الهاتف من الشارقة مع قناة "العربية"، إن النتائج الإيجابية للشركة في الربع الثاني من 2017، جاءت بعد التركيز على إدارة التكاليف وعلى النمو في الوجهات التي تتمع بطلب كبير.

وسجلت العربية للطيران أرباحاً صافية للربع الثاني فاقت توقعات المحللين وبلغت 158 مليون درهم إماراتي، بزيادة 21% مقارنة بأرباح الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 131 مليون درهم.

وأضاف العلي "في 2016 كان فيه ضغوط على الإيرادات، وقد نجحنا في إضافة 12 وجهة جديدة في 2017، كما أضفنا طائرتين للأسطول في الإمارات، والآن الأسطول 49 طائرة، كما أضفنا طائرتين إلى مقر المغرب، وسنضيف طائرة أخرى في شهر أكتوبر المقبل، وسيكبر حجم الأسطول 35% في 2017، وأصبحت الوجهات من المغرب لأوروبا 29 محطة".

وارتفعت الإيرادات خلال الربع الثاني من العام 2017 لتصل إلى 906 ملايين درهم، مقارنة بإيرادات الربع الثاني من العام 2016 والتي بلغت 894 مليون درهم.

وأكد العلي أن الطائرات الاقتصادية هي المستقبل، واليوم نرى أن الكثير من الشركات الأوروبية غير الاقتصادية تتحول إلى الطريقة الاقتصادية مثل الخطوط في بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وشركات طيران أخرى لا تكتفي فقط بالرحلات قصيرة المدة في الطيران الاقتصادي، وإنما تتوسع حتى في الرحلات الطويلة مثل طيران لوفتهانزا وإير فرانس.

وتوقع العلي أداء قويا لشركة العربية للطيران في فصل الصيف، وأن يستمر هذا الأداء في الربع الثالث، فيما سيكون النمو جيدا في الربع الرابع.